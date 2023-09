Ardian réorganise son état-major

Une nouvelle direction générale voit le jour chez Ardian. Le fonds d’investissement mondial aux 156 milliards de dollars d’actifs sous gestion, a annoncé, ce jeudi 14 septembre, plusieurs nominations de dirigeants.

Le géant de l’investissement, dirigé par sa fondatrice Dominique Senequier, a instauré une équipe de direction générale « dans le but de renforcer sa gouvernance et la gestion globale du groupe pour sa prochaine étape de croissance » a-t-on pu lire dans un communiqué.

Désormais, Dominique Senequier sera épaulée par Mark Benedetti, jusque là co-dirigeant d’Ardian USA, qui est nommé directeur général, ainsi que par trois directeurs généraux délégués fraichement nommés : Mathias Burghardt, Vladimir Colas, Jan Philipp Schmitz, tous déjà membres du comité exécutif, qui demeura inchangé. Ces nominations seront effectives après la prochaine assemblée générale qui aura lieu d’ici à la fin l’année.

En parallèle, Nicolo Saidelli, également membre du comité exécutif d’Ardian, responsable d’Ardian Italie et co-head buyout, est nommé conseiller auprès de Dominique Senequier pour la stratégie et les acquisitions.

Ardian entend continuer de se développer au-delà des frontières européennes. Le groupe mise sur une extension voulue et régulière de la ligne de ses produits incluant dette, immobilier et buyout en Amérique du Nord.

«Ce renforcement de la gouvernance d’Ardian et de son management marque une étape importante dans notre histoire. L’équipe de direction générale est constituée de dirigeants reconnus par le marché qui ont directement contribué à bâtir notre culture et notre succès. Cela nous permettra de continuer d’accompagner nos clients dans un monde qui nécessite plus que jamais d’être agiles, attentifs et innovants», a déclaré dans un communiqué Dominique Senequier, présidente et fondatrice d’Ardian.

La transition vers un successeur pour Dominique Senequier semble en bonne voie.