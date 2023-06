Archinvest lance un multifonds de dette privée pour les investisseurs non professionnels

Alors que les solutions d’investissement en private equity dédiées aux particuliers fortunés se multiplient et se concentrent essentiellement sur des fonds de LBO (leveraged buyout), Archinvest innove en lançant un multifonds de dette privée. La structure fondée en 2022 et dirigée par Emilie Loyer-Buttiaux (French Partners) et Pierre-Olivier Desplanches (ex-Carlyle) a le sens du timing puisque la hausse des taux d’intérêt des derniers mois a considérablement renforcé l’appétit des investisseurs pour cette classe d’actifs.

Archinvest Dette Privée 1 est ouvert aux conseillers en gestion de patrimoine (CGP) et aux family offices pour le distribuer à leurs clients, avec un ticket d’entrée de 100.000 euros. Il a sélectionné trois gérants européens leaders sur ce marché : Arcmont, Hayfin et Kartesia. Ces acteurs génèrent en moyenne un taux de rendement interne (TRI) net de 10% et versent chaque trimestre des intérêts cash à leurs souscripteurs en finançant des entreprises sous LBO via des outils qui se veulent plus flexibles que ceux des banques traditionnelles.

Archinvest Dette Privée 1 sera ainsi investi dans Arcmont Direct Lending 4. Ce véhicule vise une levée de fonds de 10 milliards d’euros pour financer quelque 60 sociétés dans les secteurs de la santé, IT/Services et industrie, qui affichent un résultat d’exploitation d’au moins 40 millions d’euros. Le véhicule sera également souscripteur de Hayfin Tactical Solution, à l’objectif de 1,5 milliard d’euros, qui cherche à octroyer des crédits à 25-30 entreprises dont le résultat d’exploitation est supérieur à 25 millions d’euros dans la santé et les biens de consommation.

Enfin, Archinvest sera investisseur dans la sixième génération du fonds Kartesia Credit Opportunities dont la collecte de 2 milliards d’euros financera plus de 60 sociétés sociétés familiales dans divers secteurs à l’occasion d’opérations sponsorless.

150 sociétés sous-jacentes

Soucieux de l’alignement d’intérêt avec ses clients, Archinvest co-investit dans chacun de ces fonds en parallèle de son activité de distribution. Les souscripteurs seront en définitive exposés indirectement à plus de 150 entreprises dont le taux de défaut est historiquement inférieur à 1%.

Cette nouvelle offre permet aux investisseurs non professionnels de bénéficier d’une classe d’actifs dont la dynamique n’a jamais été aussi soutenue depuis plus d’un an, en raison du retrait des banques des financements LBO dans un contexte de marché de la syndication à l’arrêt.

Elle ajoute une brique aux solutions d’Archinvest, qui a déjà lancé son premier multifonds LBO Large Cap Europe. Celui-ci permet aux CGP et family offices de donner à leurs clients un accès aux fonds PAI Partners VIII, Bridgepoint Europe VII, IK Partners X et EQT Future.