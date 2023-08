Archimed veut sortir Instem de la cote britannique

Archimed tente de sortir Instem de la bourse. La société de gestion française, spécialisée dans le secteur de la santé, a proposé 833 pence en espèces par action à Instem, l’entreprise britannique de logiciels pour les sciences de la vie. Cette proposition valorise l’ensemble de la société à 203 millions de livres sterling (236 millions d’euros).

Ce prix représente une prime de 41 % par rapport au cours de clôture de l’action Instem sur l’Alternative Investment Market (AIM) à Londres, qui s'élevait mardi 29 août 2023 à 590 pence. L’action était en hausse de 40 % à 826 pence au début de la journée de mercredi à Londres.

Le rachat devrait être réalisé dans le cadre d’un plan d’arrangement avec la société nouvellement créée par Archimed, Ichor Management.

Les administrateurs d’Instem recommandent à l’unanimité l’offre aux actionnaires et annoncent voter en sa faveur avec leur participation de 9,2 %.

Avec des bureaux en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, Archimed gère plus de 8 milliards d’euros d’actifs et a investi dans plus de 32 sociétés de santé. En juin dernier, la société de gestion a levé l’un des plus gros fonds dédiés à la santé avec son Med Platform II. Le véhicule avait atteint 3,5 milliards d’euros, contre 2 milliards initialement visés. Il succède à un fonds de première génération de 1,5 milliard d’euros.

L’opération permettrait à Instem de tirer parti de la connaissance approfondie du secteur et du réseau d’Archimed en tant qu’investisseur spécialisé dans le domaine de la santé pour accélérer sa stratégie de croissance et soutenir la transition des clients des solutions sur site vers le cloud.