Apollo met en place une équipe spécialisée pour cibler les family offices

La course aux ultra-riches se poursuit en private equity. Apollo Global Management met en place une équipe spécialisée pour cibler les plus grandes fortunes du monde dans un effort d’élargir son spectre de collecte, rapporte Bloomberg.

La société d’investissement new-yorkaise a mis en place une unité de family office d’environ 10 personnes au cours de l’année écoulée et prévoit d’augmenter ce nombre à l’avenir, a déclaré Brian Feurtado, associé d’Apollo. Pour l’associé qui dirige cette activité, il s’agit d’une initiative de grande envergure. «Nous nous concentrons vraiment sur le segment haut de gamme des family offices où il y a déjà un directeur des investissements et une équipe d’investissement», a-t-il déclaré lors d’une récente interview, refusant de divulguer des objectifs de croissance spécifiques.

Ce choix s’inscrit dans un contexte où la collecte des fonds ralentit et où le besoin d’élargir la base d’investisseurs pour le private equity est grandissant. « L’effet dénominateur » entraîne une augmentation de la part des actifs privés dans les portefeuilles et limite la marge de manœuvre des investisseurs institutionnels et pousse les fonds de private equity à chercher d’autres sources de capitaux.

De plus en plus de sociétés de capital-investissement se tournent de vers les family offices. Blackstone et KKR ont également crée ce type d’unités pour cibler les personnes fortunées dans le monde entier.

Le private equity, un intérêt grandissant chez les family offices

Parallèlement, la demande d’actifs de private equity gagne de l’intérêt chez les family offices. Cette classe d’actifs attire particulièrement les familles les plus fortunées, moins sensibles à l’illiquidité dans un contexte de volatilité du marché coté. En 2022, le private equity s’est hissé en tête du classement des actifs préférés des familles fortunées en France, rapporte le baromètre OpinionWay de l’Association française du family office (AFFO).

Cette dynamique devrait se poursuivre. BlackRock a déclaré récemment que les investisseurs, y compris les family offices et les assureurs, devraient augmenter leurs allocations de capital-investissement et de dette privée cette année.