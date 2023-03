Apax by Seven2 renforce son équipe relations investisseurs

Apax, société de capital-investissement devenue Seven2, avait déjà élargi sa présence géographique grâce à son expansion en Allemagne. Animée par l’ambition de doubler de taille et d’atteindre les 10 milliards d’euros d’actifs d’ici 2025, la firme française poursuit activement sa stratégie de déploiement tout en renforçant son recrutement pour soutenir ses ambitions de croissance.

L’ex-Apax, qui s’adresse à la fois à la clientèle institutionnelle et aux investisseurs privés, s’empare de Avidan Geissmann pour développer son offre destinée à la clientèle privée en le nommant directeur de la distribution et des partenariats. Il sera épaulé par trois personnes, dont le recrutement est en cours.

Avant de rejoindre les rangs de Apax by Seven2, Geissmann a travaillé pour la Compagnie Financière Edmond de Rothschild, HSBC et Oddo Asset Management. En 2020, il a rejoint Andera Partners en tant que responsable de la distribution et des partenariats.

Stratégie de démocratisation du capital investissement

Ce recrutement s’inscrit dans une stratégie de démocratisation du capital investissement auprès de la clientèle privée. Selon Guillaume Cousseran, associé en charge des relations investisseurs, le développement des activités destinées à cette clientèle nécessite de renforcer l’équipe de relations investisseurs.

Pour satisfaire les exigences de sa clientèle privée en matière de gestion de fonds, Apax by Seven2 propose une variété de choix. Parmi ses produits, on retrouve le FCPR Apeo, fonds ouvert et perpétuel d’une durée de vie de 99 ans qui pourrait intéresser une clientèle privée fortunée.