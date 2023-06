Alantra transfère le siège de sa banque d’investissement à Londres

C’est à Cannon Street, en face de de la cathédrale Saint Paul de Londres, que la banque espagnole Alantra a décidé de transférer le siège de ses activités de banque d’investissement, jusqu’à présent basées à Madrid. « Londres reste, malgré le Brexit, un lieu de référence dans la banque d’affaires. La ville attire les talents, les capitaux et les investisseurs et répond à notre ambition de croissance internationale », explique à L’Agefi Franck Portais, co-président de la banque d’investissement d’Alantra. Le groupe réalise désormais près des trois quarts de ses revenus en banque d’affaires hors d’Espagne.

Le nouveau hub britannique, dont l’inauguration officielle sera réalisée dans les prochaines semaines, regroupe les équipes londoniennes existantes, réparties jusqu’alors sur trois sites distincts. Basé auparavant à Madrid, Miguel Hernandez, CEO de la banque d’investissement, y prend ses quartiers, aux côtés d’Andy Currie, co-président de l’activité, et d’Andrew Jenke et Nick Coleman, en charge de la clientèle des institutions financières (FIG). Franck Portais reste en revanche basé à Paris.

Une partie des services généraux et des fonctions support est également transférée outre-Manche, à l’image de la gestion du capital humain (couverte par Andy Robinson) et des fonctions opérationnelles et financières de la banque d’investissement (sous la houlette de Sarah Shephard-Smith).

Les nouveaux locaux rassemblent ainsi 180 professionnels (sur 650 à l’échelle du groupe, répartis dans 22 pays), dont 150 banquiers d’affaires (fusion-acquisition, dette, produits structurés…). A l’échelle du groupe, Alantra conserve son siège à Madrid, où les activités de gestion d’actifs, de capitaux privés, de services tech et d’expertises liées à la transition énergétique restent centralisées.

Consolidation

Cette nouvelle organisation intervient dans environnement propice à la consolidation dans le milieu des banques d’affaires. Alors que le secteur fait face à une chute de l’activité, plusieurs établissements ont annoncé des rapprochements au cours des derniers mois (projet de rachat de Greenhill par Mizuho Financial Group, reprise d’Arma Partners par Mediobanca, renforcement de Sumitomo Mitsui Financial Group au capital de Jefferies…). « Il y a aujourd’hui beaucoup d’opportunités dans le marché. Notre ambition est de continuer croître et investir via nos différents hubs, à Londres, Paris ou encore New-York et cela peut passer par des opérations de croissance externe », déclare Franck Portais.

Les choses bougent et continueront donc à bouger prochainement dans le milieu de la banque d’affaires.