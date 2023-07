Air France-KLM discute avec Apollo pour un financement de 1,5 milliard d’euros

La romance se poursuit entre Air France-KLM et Apollo. Après avoir déjà signé deux accords avec le géant américain du private equity en juillet 2022 et il y a à peine 15 jours, la compagnie aérienne française annonce de nouvelles discussions exclusives pour un financement de 1,5 milliard d’euros en quasi-fonds propres au capital d’une filiale opérationnelle dédiée du groupe, qui détiendra la marque du programme de fidélité Flying Blue et la plupart des contrats avec les partenaires.

Le financement envisagé serait non dilutif puisqu’il interviendrait sous la forme de quasi-fonds propres, à savoir des obligations perpétuelles émises par la filiale et souscrites par Apollo. Ce financement, d’un montant plus important, serait similaire à celui structuré de 500 millions d’euros en juillet 2022 portant sur un parc de moteurs de moteurs de rechange, et à celui de 500 millions annoncé le 14 juillet dernier sur des actifs d’ingénierie et de maintenance (MRO), à chaque fois avec Apollo.

« La transaction envisagée illustre notre capacité à travailler avec des entreprises en tant que partenaire de long terme pour fournir des solutions d’apport en capital créatives et adaptées qui répondent à leurs besoins spécifiques », déclare Jamshid Ehsani, partner d’Apollo, dans un communiqué

Renforcement du bilan

L’avantage de cette structure pour Air France-KLM est qu’elle serait comptabilisée comme des fonds propres selon les normes IFRS, lui permettant ainsi de renforcer son bilan. Elle n’impliquerait aucun changement sur le fonctionnement du programme de fidélité Flying Blue, la nouvelle filiale devenant l’unique émetteur de Miles pour les compagnies aériennes et les partenaires. Air France-KLM conserverait la gestion opérationnelle du programme de fidélité Air France et KLM seul conserverait la pleine propriété de la base de données Flying Blue.

Plateforme américaine multistratégie aux 513 milliards de dollars d’actifs sous gestion, Apollo avait aidé Air France-KLM, lors du premier accord de 2022, à rembourser une partie des aides de l’Etat perçues au moment de la crise du Covid en 2020.