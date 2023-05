Roni Michaly: «L’intérêt principal des sociétés familiales est d’avoir la confiance totale de son manager»

Roni Michaly me raconte pourquoi il a choisi la finance, plutôt que la politique, et les raisons qui l’ont incité à rejoindre Financière Galilée, la société de gestion alsacienne fondée par son père et son oncle. Selon lui, le principal avantage de travailler dans l’entreprise familiale est la confiance totale dont il a bénéficié dès le début et qui l’a porté dans ses projets.

Roni Michaly me parle aussi des défis qu’il a dû relever en étant « le fils du patron » et surtout en accédant très jeune à des responsabilités. Curieux et enthousiaste, Roni Michaly explique aussi sa vision du management, son ancrage alsacien, ainsi que ses passions en dehors de la finance, que sont les voyages, la musique et les sports de raquette.

Un épisode réalisé par Laurence Marchal, journaliste à L’Agefi.