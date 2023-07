Zineb Ghout

Hubert Segura CPR Asset Management

Début de carrière dans le secteur de l'assurance au sein du service marketing et commercial d’Allianz (1996) puis responsable marketing produits chez Generali. Responsable international des équipes marketing et du service client pour Skandia. CPR Asset Management (depuis 2013) : responsable commercial immobilier auprès de la clientèle des conseillers en gestion de patrimoine (1993), responsable de l’équipe développement international en relation directe avec le réseau commercial d’Amundi puis directeur marketing, communication et développement international et membre du comité de direction (depuis 2023).