Virginie Babinet Groupe Europ Assistance Chief Executive Officer de l'assurance et l’assistance voyage 54 ans

Parcours professionnel

Groupe Axa : en poste au sein des services financiers locaux ou de la holding, directrice du programme Flyer destiné à la transformation de l’organisation, des processus et des outils d’Axa Finance en Europe (2006), directrice des fonctions de soutien commercial et opérationnel chez Axa Belgique (2013), chargée de la supervision des normes, de la stratégie et de la transformation du groupe en matière de gestion des sinistres (2016). Directrice de la transformation du groupe (2020) puis Chief Executive Officer de l’assurance et l’assistance voyage (depuis 2023) chez Europ Assistance.

Diplômes : Ecole centrale Lyon