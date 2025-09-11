Laurence Lenepveu Banque Richelieu France - Lyon Directrice du pôle gestion de fortune

Parcours professionnel

Laurence Lenepveu débute sa carrière en tant que gérante chez Cac Conseils (1988). Ensuite, elle est chargée d’affaire entreprise à la Bred (1990) puis fondée de pouvoir chez Citibank (1993). Chez HSBC à partir de 1997, elle a successivement été gérante financière, ingénieur financier puis responsable animation de marché Wealth. Enfin, elle a été banquière privée (2014-17) puis banquier conseil (2018-23) chez Indosuez Wealth Management. Elle était directrice clientèle chez Banque Richelieu France depuis 2023, elle est nommée directrice du pôle gestion de fortune de la même banque, à Lyon, en septembre 2025.