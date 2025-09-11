© Romain Gaillard-REA Kosta Kastrinidis Banque des Territoires Directeur adjoint de la Banque des Territoires, directeur des prêts 46 ans

Parcours professionnel

Kosta Kastrinidis débute sa carrière dans le secteur privé en tant que conseiller financier chez LCL. Il rejoint le groupe Caisse des Dépôts en 2007 : il y a été responsable de la production chèque et chèque emploi service universel de la direction des clientèles bancaires (2007), directeur du service des chèques domestiques (2011-14), responsable du pilotage économique et stratégique de ce service (2014-16), secrétaire général et membre du comité de direction de la direction des clientèles bancaires (2016). Par la suite, il a occupé le poste de directeur des ressources humaines de la Banque des Territoires (2018) ; il a intégré son comité exécutif (depuis 2018) puis, en parallèle, il a été nommé directeur des prêts (depuis 2021). En parallèle de ces fonctions, il est également nommé directeur adjoint de la Banque des Territoires à compter du 15 septembre 2025.

Prise de fonction : 15 septembre 2025