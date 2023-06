Vincent Mischler

Amélie Lummaux Groupe ADP

Début de carrière sur les marchés du carbone. Ministère des Finances (2010) : différents postes au sein de la direction du budget puis en poste au sein du cabinet de Michel Sapin, ministre de l'Economie et des Finances, et de Christian Eckert, secrétaire d'Etat au budget (2015). Groupe ADP (depuis 2017) : directrice de projets transformation (2017), directrice environnement, responsabilité sociale d'entreprise et territoires (mai 2018), chargée du projet d'aménagement de la plateforme Paris-Charles-de-Gaulle, directrice de l'environnement et du développement durable (octobre 2018), directrice du développement durable et des affaires publiques (depuis 2020) puis directrice générale adjointe développement durable et projets (à compter du 1er juillet 2023) et membre du comité exécutif.