Vincent Arnaud Groupe Barrière Conseiller spécial du directeur général 62 ans

Parcours professionnel

En poste dans le secteur de l’hôtellerie de luxe (depuis 1984). Groupe InterContinental (1989) : en poste à Paris puis en fonction à l’InterContinental Jordan, au Sultanat d’Oman, en Jordanie, directeur général du Crowne Plaza Beyrouth au Liban (2005), directeur général de l’InterContinental Jordan. Accor : directeur général de l’hôtel Scribe Paris Managed by Sofitel (2008-14), directeur général de Sofitel Paris Le Faubourg et vice-président régional de Sofitel France (2017). Groupe Barrière (depuis 2021) : directeur général hôtellerie et restauration et membre du comité exécutif (2021) puis conseiller spécial du directeur général (depuis 2023).

Diplômes : (Auditeur) Institut des hautes études de défense nationale - IHEDN