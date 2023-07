Thomas Raffy

Raphaël Sauteret LCL

Groupe Crédit Agricole : différentes fonctions de management dans le réseau et sur la fonction ressources humaines à la Caisse régionale de Crédit Agricole de Charente-Maritime Deux-Sèvres (1991), directeur des ressources humaines et des risques au sein de la Caisse régionale du Gard, devenue la Caisse régionale de Crédit Agricole du Languedoc (2003), directeur des ressources humaines et secrétaire général (2014) puis directeur commercial et marché des professionnels (2016-23) au sein de la Caisse régionale de Normandie-Seine, directeur accompagnement du changement, formation, rémunération et pilotage ressources humaines (février 2023) puis directeur des ressources humaines et membre du comité exécutif (depuis juillet 2023) au sein de LCL.