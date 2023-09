Thomas Devedjian Diot-Siaci Directeur général Corporate stratégie et développement 51 ans

Parcours professionnel

Début de carrière au ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie (1999), au sein du service des participations de la Direction du Trésor, à l’Agence des Participations de l’Etat et à la Direction des Relations Economiques Extérieures. Conseiller technique aux cabinets de Nicolas Sarkozy, Hervé Gaymard et Thierry Breton, successivement ministres de l’Economie, des Finances et de l’Industrie (2004-06), notamment sur les opérations de privatisation et d’ouverture du capital d’entreprises publiques ; directeur adjoint d’investissement au sein d’Eurazeo (2006-09), responsable des investissements au comité exécutif du Fonds Stratégique d’Investissement (FSI), devenu Bpifrance Investissements (2009), directeur des investissements et membre du directoire du groupe Yam Invest et directeur général de Time for Growth (2014), directeur délégué et membre du Comex (2015) chez Eramet puis directeur général adjoint en charge des finances (2016) ; directeur financier et membre du comité exécutif au sein de Suez (depuis 2022). Directeur général Corporate stratégie et développement, membre du comité exécutif et du comité stratégique du Groupe Diot-Siaci (à compter du 1er novembre 2023).

Prise de fonction : 1 novembre 2023