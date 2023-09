Sylvain Le Borgne JCDecaux Chief Data Officer

Parcours professionnel

Co-fondateur (1998) et directeur général (jusqu’en 2007) d’Adream et Actustar.com, co-fondateur (2008) et dirigeant (jusqu’en 2011) d’Adledge, une société spécialisée dans le développement des outils et des algorithmes d’Ad Verification et de mesure de visibilité de la publicité digitale, différentes fonctions managériales, tout d’abord au sein d’Havas Digital puis au sein d’Havas Media, en charge de la data et de la technologie, directeur du pôle expertise et innovation de l’agence fifty-five (2019-22), directeur des partenariats, du produit et des données de MediaMath et chargé de la supervision de l’analyse data et des opérations de la société en Europe (depuis 2022). Chief Data Officer Groupe de JCDecaux (à compter du 13 octobre 2023).

Prise de fonction : 13 octobre 2023