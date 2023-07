Stéphanie Cau Renault Directrice de la communication

Parcours professionnel

Début de carrière dans des fonctions marketing au sein du groupe LVMH (2001) puis fonctions de direction de communication, relations investisseurs et direction de cabinet, au sein d’entreprises internationales de services, techniques et technologiques, telles que Sodexo ou Idemia. Bureau Veritas (2014) : Chief of Staff du directeur général (2014) puis, en parallèle, directrice de la marque et de la communication (2017), senior vice-présidente responsabilité sociale d’entreprise, marque et communication (2021). Directrice de la communication de Renault Group et membre du Leadership Team (à compter du 17 juillet 2023).

Prise de fonction : 17 juillet 2023