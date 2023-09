© PwC France et Maghreb Stéphanie Baruk PwC France Associée Banking et Capital Market

Parcours professionnel

Début de carrière à la direction des risques de Calyon (2005) puis chargée de projets de transformation organisationnelle, risques et réglementaires, au sein de banques de financement et d’investissement (2007). Chappuis Halder (2010) : chargée du lancement des activités en Amérique du Nord puis associée responsable du bureau de Paris (2016). PwC France : associée Banking et Capital Market, en charge du développement des activités de transformation des CIB (Corporate Investment Bank) des grands clients bancaires du cabinet en France et à l’international (depuis 2023).