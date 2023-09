Stéphane Magnan Caisse des Dépôts (Groupe) Directeur financier du Fonds d'épargne 58 ans

Parcours professionnel

Début de carrière en tant que gestionnaire Asset Liability Management à la Caisse Nationale de Crédit Agricole (1988). Crédit Local de France (1996-12) : ingénieur financier, responsable des activités de marché de Dexia New York, responsable mondial de la structuration puis directeur de la trésorerie et des marchés financiers et membre du comité de direction de Dexia Crédit Local. La Banque Postale (2012) : directeur des opérations financières (2012), directeur banque de financement et d’investissement (2018) puis directeur des marchés et des financements (BFI) et membre du Codev (2021). Directeur financier du Fonds d'épargne au sein de la Caisse des Dépôts (Groupe) (depuis 2023).