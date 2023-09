Séverin Dupre-Gerhards Calmon Partners Capital & Intelligence Senior Advisor - Direction administrative et financière externalisée

Parcours professionnel

Expérience au sein de directions administratives et financières entre la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni au sein de Big 4 (EY et Mazars). Senior Advisor - direction administrative et financière externalisée au sein de Calmon Partners Capital & Intelligence (depuis 2023).