Katsumi Fujikawa Amundi

Début de carrière (1989) chez Barclays de Zoete Wedd à Londres dans l'équipe de vente actions britanniques. UBS Securities au Japon (1993) : différents postes, dont celui de responsable des marchés de capitaux en actions (2004). Blackrock Japon (2008) : divers postes notamment directeur de cabinet du directeur général et du directeur de la stratégie du Japon, membre du conseil d'administration et membre du comité exécutif de BlackRock au Japon. Amundi Japon (depuis 2021): Executive Vice President, en charge des activités de distribution, du marketing et des fonds destinés aux clients particuliers, puis directeur d'Amundi Japon et membre du comité exécutif d'Amundi (depuis 2023).