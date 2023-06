Rémy Estran-Fraioli

Jacques Techer Ocirp

Membre de la Commission exécutive confédérale FO (2010-21), trésorier général de la Fédération nationale de la Pharmacie FO (2004-07), secrétaire général de la Fédération nationale des métiers de la pharmacie, des laboratoires d’analyses et de biologie médicales, des cuirs et de l’habillement FO (2007-21), membre du conseil économique, social et environnemental pour le Groupe CGT-FO, membre de la section du travail et de l'emploi ainsi que de la délégation à l'outre-mer (2015-20). Président de l’Association Sommitale Klesia, vice-président de Klesia Prévoyance et de Klesia SA. En parallèle, vice-président de l'Ocirp (depuis 2023).