Pierre Vaysse Allianz France Directeur de l'unité assurances de biens et de responsabilités 39 ans

Parcours professionnel

Allianz France (depuis 2012) : chargé de mission (2012) puis directeur financier des investissements au sein de la direction des investissements, directeur technique incendie, accidents et risques divers des professionnels (2016) puis des particuliers et enfin de l’ensemble des fonctions de tarification, données et pilotage, responsable de l'écosystème Ma santé et directeur santé prévoyance collectives d’Allianz France (2021) puis directeur de l’unité assurances de biens et de responsabilités et membre du comité exécutif (depuis 2023).