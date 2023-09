© Julien Hay Philippe Perrot Groupe Barrière Directeur général finance 55 ans

Parcours professionnel

Début de carrière en tant que comptable et responsable comptable des filiales chez Grande Paroisse SA (1989). Organisateur et auditeur comptable pour Elf Atochem SA (1994), auditeur financier (1995) puis directeur de mission Business Risk Management chez Ernst & Young Audit, directeur administratif et financier de Vivendi Universal Education France (1999). Groupe Barrière (depuis 2004) : directeur administratif et financier de la SFCMC à Cannes (2004), directeur administratif et financier au siège parisien (2009), chargé du développement de la structuration des ressources et forces financières du groupe avec pour objectf l’automatisation de l’ensemble de la chaîne de production financière (2013), directeur général des métiers supports & directeur financier groupe (2017) puis directeur général finance (depuis 2023) et membre du comité exécutif.