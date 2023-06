Philippe Marquetty

Pierre Boulud bioMérieux

Consultant chez Bossard Consultants (1995-97), chef de projet senior consultant au Boston Consulting Group (1998-02). Ipsen (2002) : directeur du planning stratégique groupe (2002-04), directeur commercial des opérations en Espagne (2005-06), directeur général de la filiale espagnole (2007-10), vice-président en charge du marketing stratégique groupe (2010), vice-président en charge de la stratégie, du Business Development et de l'accès au marché (2011), vice-président exécutif en charge des opérations commerciales de spécialité (2013). bioMérieux (depuis 2016) : directeur de la région Asie Pacifique et membre du comité de direction (2016) et responsable du portefeuille et du planning stratégique de bioMérieux (2017), directeur des opérations cliniques et directeur général délégué (depuis 2020), directeur général (à compter du 1er juillet 2023).