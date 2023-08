Philippe Guettat Pernod Ricard Vice-président exécutif en charge des marques

Parcours professionnel

Pernod Ricard (depuis 1991) : responsable de la zone export chez Renault Bisquit, responsable marketing de Prasia Distribution à Singapour (1992), directeur marketing régional de Pernod Ricard Far East Ltd. (1994), directeur ventes et marketing et directeur général (1997) de Casella Far East Ltd. Hong Kong, directeur marketing et international de Pernod SA (1999), directeur général de Pernod Ricard China (2002), PDG de The Absolut Company (2009), PDG de Martell Mumm Perrier-Jouët (2012), PDG de Pernod Ricard Asia, à Hong Kong (2015) puis vice-président exécutif en charge des marques (depuis 2023) et membre du comité exécutif de Pernod Ricard.

Diplômes : Ecole des hautes études commerciales - HEC