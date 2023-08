Paul Saleh Atos Chief Financial Officer

Parcours professionnel

Nombreuses positions de dirigeant, dont notamment celle de Chief Financial Officer (CFO) de CSC/DXC, CFO et Chief Executive Officer (CEO) par intérim de Sprint Nextel Corporation, rôles de tout premier plan au sein de la direction financière du groupe Walt Disney puis CEO de Gainwell Technologies. Directeur financier et membre du comité exécutif du groupe Atos (depuis 2023).