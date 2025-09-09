Isabelle Bui Caisse des Dépôts (Groupe) Directrice du pilotage des participations stratégiques, direction exécutive de la gestion des participations stratégiques 43 ans

Parcours professionnel

Isabelle Bui débute sa carrière en 2008 à la direction générale du Trésor au sein du ministère de l’Economie et des Finances en tant qu’adjointe au chef de bureau. En 2012, elle rejoint le groupe TotalEnergie comme vice-présidente adjointe en charge des affaires multilatérales à la direction des affaires publiques. À partir de 2014, elle réintègre la direction générale du Trésor, où elle exerce successivement les fonctions de cheffe du bureau des services bancaires et moyens de paiement, secrétaire générale du Club de Paris et cheffe du bureau en charge des questions relatives à l’endettement et au financement international. En 2019, elle devient directrice des participations secteur transports à l’Agence des participations de l’Etat, puis, à partir de novembre 2021, spécialiste principale aux infrastructures pour la Banque mondiale. Elle est nommée directrice du pilotage des participations stratégiques au sein de la Caisse des Dépôts en septembre 2025.