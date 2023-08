Paul Blanc Bénéteau Chargé du développement des Boats clubs et des nouvelles activités au sein de la division Boating Solutions

Parcours professionnel

Bénéteau : directeur Asie-Pacifique au sein des équipes Jeanneau et Prestige, basé à Shanghai (2010), responsable de l’ouverture du bureau Jeanneau et Prestige à Hong Kong (2011), directeur général du bureau du groupe à Hong Kong (2018), directeur de la marque Jeanneau (depuis 2020) puis chargé du développement des Boats clubs et des nouvelles activités au sein de la division Boating Solutions (à compter du 1er septembre 2023).

Diplômes : Prise de fonction : 1 septembre 2023