Pascal Vinet Air Liquide Directeur général adjoint et supervise les pôles Europe Industries et Afrique Moyen Orient Inde, la fonction groupe sécurité et sûreté, la branche d’activité mondiale industriel marchand

Parcours professionnel

Groupe Air Liquide (depuis 1986) : responsable de la filiale australienne, de la recherche développement du groupe et de l’activité industriel marchand aux Etats-Unis, directeur du contrôle stratégique du groupe et secrétaire du comité exécutif (2007-09), directeur de la branche d’activité mondiale et des opérations santé (2010), directeur général d’Airgas (2017), directeur Europe Industries et Afrique/Moyen-Orient & Inde, en charge de la fonction sécurité au niveau groupe (depuis 2021) puis directeur général adjoint, chargé de la supervision des pôles Europe Industries et Afrique Moyen-Orient Inde, de la fonction groupe sécurité et sûreté, de la branche d’activité mondiale industriel marchand (à compter du 1er septembre 2023) et membre du comité exécutif.

Diplômes : Diplôme d'ingénieur et doctorat de physique Ecole centrale Lyon Prise de fonction : 1 septembre 2023