Olivier Milcamps Harmonie Mutuelle Directeur études et prospectives assurantielles

Parcours professionnel

Début de carrière dans le conseil en stratégie et organisation pour le secteur de la santé chez PCS (1992) puis chez Bossard Consultants. Managing consultant chez Gemini Consulting (1997), responsable innovation et technique santé prévoyance (2001) puis responsable du marketing stratégique marché de la santé individuelle (2004) de Maaf Santé, responsable des garanties innovantes de Santéclair (2003-06), responsable innovation et stratégie auprès du directeur général délégué du groupe Covéa (2008), consultant indépendant auprès, notamment, de medtechs chinoises et occidentales puis senior manager du pôle assurance et santé de PMP Strategy (2020). Directeur études et prospectives assurantielles au sein d’Harmonie Mutuelle (depuis 2023).