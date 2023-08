Olivier Casanova Groupe SEB Directeur général adjoint en charge des finances

Parcours professionnel

Début de carrière en tant que banquier d’affaires chez SG Warburg / UBS à Paris et Londres. Thomson (2003) : diverses responsabilités, notamment en tant que directeur financier de la division écrans et composants, directeur financier adjoint du groupe, et directeur de la stratégie et du marketing. Responsable du financement, de la trésorerie et de la fusion-acquisition au sein du groupe PSA Peugeot Citroën (2010), directeur financier de Tereos (2012-19), directeur financier de Ceva Logistics et directeur financier adjoint du groupe CMA CGM (2019) puis directeur général de la nouvelle compagnie aérienne de fret. Directeur général adjoint en charge des finances, membre du comité de direction générale du groupe et du comité exécutif du Groupe Seb (à compter du 15 septembre 2023).

Diplômes : Ecole des hautes études commerciales - HEC Prise de fonction : 15 septembre 2023