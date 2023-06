Olivier Bourges Stellantis Global Corporate Office and Public Affairs Officer 56 ans

Parcours professionnel

Début de carrière au sein du ministère de l’Economie et des Finances (1992), à la direction du Trésor, en charge de différents sujets de financement, en particulier dans le domaine bancaire et du logement. Administrateur suppléant auprès de la Banque Mondiale à Washington. Groupe Renault (2000) : responsable des relations avec les investisseurs puis de la rentabilité des véhicules, responsable de la stratégie et du suivi des programmes véhicules de Nissan North America à Nashville (2006) puis Corporate Controller du groupe Renault (2008). Directeur général adjoint au sein de l’Agence des participations de l’Etat au ministère de l’Economie et des Finances (2009) puis directeur général adjoint des finances publiques, en charge notamment des opérations et des projets de transformation (2013). Secrétaire général du groupe PSA Peugeot Citroën et membre du comité exécutif (2014), puis Planning Executive Vice President (2018), en charge du Corporate Planning, Global Product Planning, Vehicle Programs Management & Corporate CO2 Management. Stellantis : Chief Planning Officer (depuis 2021) puis Global Corporate Office and Public Affairs Officer (à compter du 1er juillet 2023).

Prise de fonction : 1 juillet 2023