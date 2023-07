Nikola Garat

Aafaf Ettouti Meanings Capital Partners

Début de carrière en tant qu'auditrice junior, en services financiers pour EY et en industrie au sein du cabinet d’audit et d’expertise-comptable F-M Richard & Associés. Analyste commerciale de fonds d’investissements alternatifs - Private Equity et immobilier – au sein de Société Générale Securities Services (2019) puis consultante chez Agama Conseil en charge des questions de compliance et de réglementation pour des sociétés de gestion (2020). Chargée de conformité et de contrôle interne chez Meanings Capital Partners (depuis 2023).