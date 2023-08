Nicolas Brooke

Laurent Martel Ministère de l'Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique

Inspecteur des finances. Différentes fonctions au ministère de l’Economie et des Finances, à l’inspection générale des finances, à la direction de la législation fiscale, aux cabinets des ministres chargés de l’Economie et du Budget et à la direction générale des finances publiques, membre des cabinets du président de la République et du Premier ministre, conseiller d’abord chargé de la fiscalité et des prélèvements obligatoires, puis des participations publiques dans les entreprises et, enfin, conseiller économie, finances, industrie et chef du pôle économique du cabinet du Premier ministre (2020). Directeur général du pôle en charge des finances et des achats, membre du directoire au sein de RTE (depuis 2020). Directeur de la législation fiscale au ministère de l'Economie, des Finances et de la Souveraineté Industrielle et Numérique (à compter du 27 septembre 2023).