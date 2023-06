Nicolas Bohême

Carole Hogommat Groupe Afflelou

Spécialisation en marketing et innovation, et expérience dans la direction de réseaux succursalistes et franchisés au sein de groupes de renommée mondiale pour différentes marques telles que Dior, Clarins et Sephora. Groupe Afflelou : directrice de l'enseigne Alain Afflelou Acousticien (depuis 2023).