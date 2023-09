Muriel Royet Association Française du Family Office Déléguée régionale dans le Grand Est et la Franche-Comté 45 ans

Parcours professionnel

Début de carrière dans un cabinet d’avocat, spécialisé en droit des affaires et droit des sociétés (1998) puis secrétaire générale et Family Officer de Viellard Migeon et Compagnie (2000). Déléguée régionale dans le Grand Est et la Franche-Comté au sein de l’Association Française du Family Office (depuis 2023).