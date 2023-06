Mike Koval

Silvia Vernetti Stellantis

Début de carrière en tant que consultante chez Bain & Company (Italie) et Andersen Consulting. FCA Group (2004) : responsable du Business Development et Joint Ventures Coordination pour Fidis, Head of Europe, Middle East et Africa Business Development, Head of FCA Serbia, en charge de the Fiat Group Auto Alliances Management & Strategic Planning function, Global Head of Jeep Finance (2018). Stellantis : responsable Global Corporate Office (depuis 2021) puis responsable du Global Corporate Planning (à compter du 1er juillet 2023).