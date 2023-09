© Michele Gabet Marie Hardy ING France Directrice de la marque et de la communication

Parcours professionnel

Début de carrière dans un cabinet de conseil en communication et affaires publiques puis différents postes au sein de directions de communication de grands groupes tels que RATP (gestion de la communication de crise puis la création d’un pôle dédié à la stratégie de communication digitale) et Malakoff Humanis (définition de la stratégie de communication externe). Directrice de la marque et de la communication et membre du comité de direction au sein d’ING en France (depuis 2023).