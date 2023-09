Marie Bettinger Lombard Odier Investment Managers Senior Sales Manager, Wholesale FraBeLux Monaco

Parcours professionnel

Début de carrière au sein des équipes produits structurés de la BNP et de la Société Générale, chargée de la commercialisation des produits structurés et des fonds auprès de clients institutionnels distributeurs chez CaLyon puis en poste sur les produits structurés et les fonds dans l'équipe dédiée aux banques et gestions privées au sein d’Exane Derivatives, responsable du développement de la clientèle des banques et gestions privées en France au sein d’Exclusive Partners (2013) puis commerciale senior au sein de l'équipe de distribution d’Allianz Global Investors pour la France et Monaco (2016). Senior Sales Manager, Wholesale FraBeLux Monaco au sein de Lombard Odier Investment Managers (depuis 2023).

Diplômes : Maîtrise en droit des affaires EM Lyon