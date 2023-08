Maria Pia De Caro Pernod Ricard Vice-présidente exécutive des opérations

Parcours professionnel

Directrice d'équipes dans la fabrication, la logistique ou les fusions-acquisitions de nombreuses sociétés de produits de grande consommation et notamment, fonctions de direction dans les opérations chez Procter & Gamble, Mondelez, Unilever et Nomad Foods en Italie, en Belgique, aux Pays-Bas, en Chine et au Royaume-Uni. Vice-présidente exécutive des opérations et membre du comité exécutif de Pernod Ricard (depuis 2023).

Diplômes :