SKF Mahdi Sebti SKF France SAS Directeur des ventes industrie France, et des régions Afrique et France – Royaume-Uni – Benelux 42 ans

Parcours professionnel

Groupe SKF : ingénieur commercial et applications (2001) puis manager projet automobile (2005) chez SKF USA, responsable de compte et du cadre stratégique chez SKF France (2007-08), manager monde segment des branches énergie renouvelable et segments émergents chez SKF USA (2008-12), Managing Director pour les secteurs Océan Indien, territoires d’Outre-Mer français, Afrique du Nord et de l’Ouest (2012-17) puis Regional Director Afrique et Managing Director sur la région Sud du continent africain (2017-19) au sein de SKF France, directeur d’usine à Massa chez SKF Italie (2019), directeur d’usine Flowery Branch et General Manager Amérique des roulements montés et paliers au sein de SKF USA (2021) puis directeur des ventes industrie France, et des régions Afrique et France – Royaume-Uni – Benelux (depuis 2023).

Diplômes :