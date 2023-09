Magalie Durreche CorWave Directrice administrative et financière

Parcours professionnel

Début de carrière dans l’audit financier au sein du cabinet PwC puis dans les équipes consolidation financière de Sodexo. PSA : différents postes au sein de la direction financière (2008-15), responsable des relations investisseurs du groupe et participante au déploiement du plan stratégique de croissance rentable Push to Pass auprès des marchés financiers (2015), directrice financière de Banque PSA Finance (aujourd’hui Stellantis Financial Services) (2017), directrice consolidation et reporting financier du groupe et membre de l'équipe projet de la fusion entre les groupes PSA et FCA (Fiat Chrysler Automobiles) (début 2020). Directrice financière des activités après-vente et économie circulaire pour l’ensemble du groupe Stellantis. Directrice administrative et financière au sein de CorWave (depuis 2023).

Diplômes : Neoma Business School