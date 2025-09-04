© Tous droits réserves - tekoaphotos Magali Martin Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes Directrice des risques et de la conformité 47 ans

Parcours professionnel

Magali Martin débute sa carrière en tant qu’analyste crédit chez Euler Hermes SFAC en 2000. Ensuite, elle rejoint la direction des engagements de la Société Marseillaise de Crédit (SMC) comme responsable de secteur puis directrice des engagements. En 2014, elle prend le poste de directrice du centre d’affaires entreprises de Marseille. Depuis 2019, elle exerçait les fonctions de directrice des risques, membre du Codir et du Comex de la SMC, devenue SG SMC en 2023. Elle est nommée directrice des risques et de la conformité à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes depuis le 28 juillet 2025. Elle est membre du comité de direction générale de la banque.

Diplômes : Edhec Business School