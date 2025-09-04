© REA Bruno Valersteinas Groupe Apicil Directeur général adjoint épargne et services financiers

Parcours professionnel

Bruno Valersteinas débute sa carrière au ministère de l’Economie et des Finances en tant qu'économiste (1997-00) puis conseiller économique pour l’Asie au Consulat Général de France à Hong-Kong (2000-03). Ensuite, il devient responsable du département analyse des échanges et stratégies d’internationalisation (2003-06) et responsable Asie du Nord (2006-07) à la Direction générale du Trésor. Plus tard, au sein du groupe BNP Paribas, il occupe diverses fonctions : responsable de la coordination du contrôle permanent (2007), directeur de l’audit (2009) puis directeur du service clients de BNP Paribas Cardif France, responsable des partenariats banques privées et entreprises et membre du comex de Cardif France, et enfin directeur général d’Assurance Épargne Pension - AEP (2016). Par la suite, au sein de La France Mutualiste, il est directeur général adjoint en charge de la stratégie, du marketing et de la communication du groupe (2020), directeur général délégué (2021) et parallèlement directeur général de la filiale Média Courtage (2020). Il était Chief Executive Officer de OneLife depuis 2023. Il est nommé directeur général adjoint épargne et services financiers au sein du groupe Apicil à compter du 1er octobre 2025.

Prise de fonction : 1 octobre 2025