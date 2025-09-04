Jérôme Caron Altyn Directeur administratif et financier 50 ans

Parcours professionnel

De 2006 à 2014, Jérôme Caron a exercé le poste de directeur administratif et financier chez Dégremont (Suez), où il a restructuré la business unit industrie dans le traitement de l’eau. Il a poursuivi sa carrière chez Axima (Engie) de 2014 à 2019 comme directeur administratif et financier : il a sécurisé l’expansion à l’export et développé des offres intégrant des financements innovants. Chez Hoffmann Green Cement Technologies, il a supervisé l’introduction en bourse sur Euronext Growth et la levée de fonds pour financer la construction d’usines en France et le développement à l’international. Au sein du groupe Altyn, il supervise les équipes M&A, trésorerie et financements, contrôle de gestion et juridique ; il est nommé directeur administratif et financier à compter de 2025.