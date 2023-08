Lydie Jallier Groupe Keolis Directrice des ressources humaines 50 ans

Parcours professionnel

Delphi (1998) : début de carrière au sein de l’ingénierie des systèmes de direction (1998), responsable communication interne (2003) puis responsable des ressources humaines (2005). Technip (2008) : responsable des talents pour les activités sous-marines et le management des projets pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique, directrice des ressources humaines du siège groupe puis directrice des ressources humaines des activités onshore/offshore pour le Moyen-Orient, l’Amérique Latine, la Russie et l’Europe du Sud. Zodiac Aerospace : directrice du développement des ressources humaines et de la formation (2016) puis directrice des ressources humaines (2017-18). En poste au sein de l'équipe d’intégration de Safran (2018) suite à l’acquisition de Zodiac Aerospace par Safran puis directrice des ressources humaines au sein de Safran Landing Systems (2018). Directrice des ressources humaines et membre du comité exécutif groupe au sein du Groupe Keolis (à compter de début septembre 2023).

Diplômes : Maîtrise de lettre modernes (1995)