© Agrica Ludovic Magnin Groupe Agrica Directeur de la stratégie et de la RSE 49 ans

Parcours professionnel

Groupe Verspieren (1997) : actuaire responsable technique au sein de l’entité de courtage de réassurance Safir, rebaptisée depuis Verspieren Global Market, nombreux postes de direction tant opérationnels que fonctionnels et notamment en tant que directeur des projets, de l’innovation et du développement, secrétaire général du groupe en responsabilité des fonctions centrales, du pilotage des projets de transformation et de croissance du groupe (2012). Directeur général de Magnolia.fr (2000), directeur général délégué de Digital Insure puis consultant chez Seabird. Directeur de la stratégie et de la responsabilité sociétale des entreprises et membre du comité exécutif au sein du Groupe Agrica (à compter du 4 septembre 2023).

Prise de fonction : 4 septembre 2023