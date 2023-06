Louise Bonnet-Kinget

Jean-Marc Frelet DNCA Finance

Début de carrière au sein du département d'analyse quantitative de La Française AM (2010). Structurer taux et change à Hong-Kong pour la Société Générale (2012), ingénieur financier chez La Française AM (2013), gérant analyste crédit, spécialisé sur le secteur des basics industry, des transports et des banques, chez Axa Investment Managers (2016). Gérant crédit, Chartered Financial Analyst chez DNCA Finance (depuis 2023).